Красный Крест открыл 21 убежище для пострадавших от "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американское подразделение Международного комитета Красного Креста (МККК) в субботу открыло 21 временное убежище для жителей штата Техас, вынужденных покинуть свои дома из-за тропического шторма "Харви". Адреса указаны на официальном сайте губернатора Техаса Грегга Эбботта.

Красный Крест при необходимости готов открыть еще 42 таких убежища. Не все они принадлежат МККК, который предоставляет нуждающимся не только ночлег, но "и продовольствие, питьевую воду бесплатно". Американский МККК готов разместить в таких центрах без предварительного уведомления. Достаточно приехать и обратиться.

Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" достиг четвертой категории, когда обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу. Потом ураган ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась до 29 м/с. "Харви", который привел к гибели одного человека, завис над южной частью Техаса и Мексиканским заливом.