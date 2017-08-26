Надвигающийся на Техас ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощности

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви", приближающийся к побережью штата Техас, усилился до четвертой из пяти категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Об этом сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, эпицентр стихии расположен примерно в 70 км к востоку от побережья штата. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 м/c.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт ранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Потенциально ураган может стать одним из самых крупных стихийных бедствий, затронувших регион за последние годы. Он должен достичь побережья Техаса в ночь на субботу.