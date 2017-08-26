Несколько круизных судов не могут вернуться в порт в Техасе из-за надвигающегося урагана

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Несколько круизных судов, находящихся в Мексиканском заливе, не могут вернуться в порт в штате Техас из-за надвигающегося урагана "Харви". Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, два лайнера компании-оператора Carnival, которые должны были прибыть в порт Галвестон, направятся вместо этого в Новый Орлеан в соседнем штате Луизиана для того, чтобы пополнить запасы провианта. В компании отметили, что корабли выдвинутся в сторону изначального пункта назначения, как только позволит погода.

Еще одно круизное судно останется в порту мексиканского острова Косумель. Оно направится в сторону Галвестона в течение ближайших дней.

Ураган "Харви", сформировавшийся в Мексиканском заливе, достиг третьей категории и движется в сторону побережья Техаса. Потенциально он может стать одним из самых крупных стихийных бедствий, затронувших регион за последние годы. Согласно данным, распространенным американским Национальным центром по наблюдению за ураганами, порывы ветра в зоне урагана в настоящее время достигают 56 м/с. Он движется на северо-запад со скоростью около 4,5 м/с и должен достичь побережья Техаса в ночь на субботу.