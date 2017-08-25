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Аэропорт в Корпус-Кристи приостановил работу из-за урагана "Харви"

Происшествия
25 августа, 20:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, августа. /ТАСС

Эпицентр урагана находится в 185 км от города и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 4,7 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт в городе Корпус-Кристи (штат Техас) приостановил в пятницу вылет всех рейсов в связи с приближением урагана "Харви".

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Как сообщила администрация аэропорта в сети микроблогов Twitter, "на ближайшее время все полеты приостановлены, возобновление полетов будет зависеть от погодных условий".

По последним данным Национального центра ураганов, эпицентр "Харви" находится в 185 км от Корпус-Кристи и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 4,7 м/с.

Максимальная скорость ветра сейчас составляет 30,5 м/ с. В субботу, когда ураган достигнет побережья Техаса, скорость ветра возрастет до 49,1 м/с. В прибрежных районах ожидается выпадение от 380 до 500 мм осадков, а в некоторых районах - до 880 мм.

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