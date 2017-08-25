CNN: ураган "Харви" нарушил работу нефтяных платформ у побережья Техаса

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Персонал нефтяных платформ у побережья штата Техас эвакуирован в связи с приближением урагана "Харви", а нефтеперерабатывающие предприятия на побережье Мексиканского залива приостановили работу. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

На долю нефтяных платформ у побережья Техаса и Луизианы приходится до 17% от общего объема добычи нефти в США, отмечалось в репортаже, а на побережье Мексиканского залива сосредоточены нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие более 30% от общего объема переработки нефти.

Телекомпания CNBC отметила, что нефтеперабатывающие заводы могут быть остановлены на срок до двух недель.

По прогнозам Национального центра ураганов, в эпицентре "Харви" скорость ветра достигнет 49,1 м/с, а в прибрежных районах может выпасть до 500 мм осадков.