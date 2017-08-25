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Белый дом: для Трампа провели брифинг по урагану "Харви"

Происшествия
25 августа, 22:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, августа. /ТАСС

Президент США призвал жителей штата Техас выполнять указания местных властей

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НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал жителей штата Техас, которым угрожает разрушительный ураган "Харви", выполнять указания представителей местных властей и властей штата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам брифинга, который проводили для Трампа глава Федерального агентства по управлению страной в кризисных ситуациях Брок Лонг, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элайн Дьюк, советник президента по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Томас Боссерт и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Как отмечается в заявлении, надвигающийся ураган будет очень разрушительным и продлится несколько дней.

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