Белый дом: для Трампа провели брифинг по урагану "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал жителей штата Техас, которым угрожает разрушительный ураган "Харви", выполнять указания представителей местных властей и властей штата.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома по итогам брифинга, который проводили для Трампа глава Федерального агентства по управлению страной в кризисных ситуациях Брок Лонг, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элайн Дьюк, советник президента по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Томас Боссерт и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Как отмечается в заявлении, надвигающийся ураган будет очень разрушительным и продлится несколько дней.