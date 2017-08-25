Ураган "Харви" усилился до третьей из пяти категории мощности

СМИ: в центре Брюсселя мужчина напал с ножом на солдатПроисшествия 25 августа, 22:32
ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛСпорт 25 августа, 21:47
СМИ: "Спартак" завершит покупку футболиста "Спорт Ресифи" Фелипе на следующей неделеСпорт 25 августа, 21:20
Глава МИД Венесуэлы назвал санкции США худшим актом агрессии против его страны за 200 летМеждународная панорама 25 августа, 21:10
В Индии начинается празднование рождения ГанешиОбщество 25 августа, 21:06
Четыре россиянки вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборьюСпорт 25 августа, 21:04
Дональд Трамп в сентябре впервые выступит на Генеральной Ассамблее ООНМеждународная панорама 25 августа, 21:04
МИД РФ: шумиха вокруг учений "Запад-2017" призвана оправдать военную активность НАТОПолитика 25 августа, 20:59
СМИ: в Турции задержаны хакеры, спровоцировавшие дипломатический кризис вокруг КатараМеждународная панорама 25 августа, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви", приближающийся к побережью Техаса, усилился до третьей из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона. Это значит, что скорость ветра в пределах стихии достигает 50-58 м/с (180-210 км/ч), сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.
По его данным, по состоянию на 14:00 по местному времени (22:00 мск) эпицентр урагана находился в Мексиканском заливе в 64 км к юго-востоку от побережья Техаса. Буря движется в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч (4,7 м/c). Максимальная скорость ветра в ее пределах достигает 54 м/c (195 км/ч).
Синоптики отмечают, что в некоторых прибрежных районах уже отмечается подъем воды на 0,3-0,6 м.