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Ураган "Харви" усилился до третьей из пяти категории мощности

Происшествия
25 августа, 22:29 UTC+3 ТАСС ТАСС 25, августа. /ТАСС

По данным синоптиков, в некоторых прибрежных районах уже отмечается подъем воды на 0,3-0,6 м

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ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви", приближающийся к побережью Техаса, усилился до третьей из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона. Это значит, что скорость ветра в пределах стихии достигает 50-58 м/с (180-210 км/ч), сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

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По его данным, по состоянию на 14:00 по местному времени (22:00 мск) эпицентр урагана находился в Мексиканском заливе в 64 км к юго-востоку от побережья Техаса. Буря движется в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч (4,7 м/c). Максимальная скорость ветра в ее пределах достигает 54 м/c (195 км/ч).

Синоптики отмечают, что в некоторых прибрежных районах уже отмечается подъем воды на 0,3-0,6 м.

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