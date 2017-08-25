Ураган "Харви" усилился до третьей из пяти категории мощности

ТАСС, 25 августа. /ТАСС/. Ураган "Харви", приближающийся к побережью Техаса, усилился до третьей из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона. Это значит, что скорость ветра в пределах стихии достигает 50-58 м/с (180-210 км/ч), сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, по состоянию на 14:00 по местному времени (22:00 мск) эпицентр урагана находился в Мексиканском заливе в 64 км к юго-востоку от побережья Техаса. Буря движется в северо-западном направлении со скоростью 17 км/ч (4,7 м/c). Максимальная скорость ветра в ее пределах достигает 54 м/c (195 км/ч).

Синоптики отмечают, что в некоторых прибрежных районах уже отмечается подъем воды на 0,3-0,6 м.