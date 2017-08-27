Шесть штатов помогают Техасу справиться со штормом "Харви"

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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Власти шести штатов оказывают помощь Техасу в ликвидации последствий урагана "Харви", перешедшего в субботу в тропический шторм. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN губернатор Техаса Грегг Эбботт.
"Мы начали получать помощь от соседних штатов, начиная с Нью-Мексико. Помощь поступает из Оклахомы, Луизианы, у меня был продуктивный разговор с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Подключились также Флорида и Аризона", - отметил Эбботт.
Он уточнил, что в настоящий момент в зоне стихийного бедствия действуют более 1 тыс. спасателей. "Тысяча спасателей мобилизована только в Хьюстоне и его пригородах. На самом деле сил у нас гораздо больше", - сказал губернатор, не назвав, однако, точную цифру. Эбботт предположил, что ситуация на юге штата в ближайшие дни усугубится из-за проливных дождей и наводнения, но выразил надежду на то, что службы спасения справятся с поставленными перед ними задачами.
Пока число жертв "Харви" не превышает двух человек. Губернатор ввел режим чрезвычайного положения на территории 50 округов Техаса. Мобилизованы 1,8 тыс. служащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий бедствия.