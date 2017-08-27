"Харви" оставил юг Техаса без электричества и грозит масштабным наводнением

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Поваленные деревья и столбы электропередач, обрушившаяся кирпичная кладка домов, сорванные крыши и рекламные щиты, вставшие рейсовые автобусы и подтопленные улицы - такие последствия вызвал на побережье американского штата Техас ураган "Харви" перед тем, как его мощь ослабла в субботу до категории тропического шторма.

Главная опасность для населения заключается в том, что атмосферное явление, превратившее сельскохозяйственные угодья от береговой линии до Хьюстона в озера и оставившее сотни тысяч потребителей без электричества, "зависло" над территорией штата и может спровоцировать проливные дожди и масштабное наводнение.

Завис до середины недели

Как предупредил Национальный центр наблюдения за ураганами США, "тропический шторм "Харви" будет перемещаться над юго-востоком Техаса вплоть до середины новой недели включительно". "Медленное передвижение принесет тяжелые осадки, которые в некоторых районах будут продолжаться сутками напролет. Во многих районах может выпасть в общей сложности 508 мм осадков, а в отдельных случаях - до 1016 мм осадков, которые приведет к опустошительному наводнению", - пояснили метеорологи.

По их прогнозам, больше всего риску наводнения подвержены города Корпус-Кристи и Хьюстон - четвертый по величине в США.

Синоптики уже назвали "Харви" самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" пронесся по побережью штата Луизиана, практически разрушив город Новый Орлеан.

Пока минимум жертв

На данный момент число подтвержденных жертв стихийного бедствия в Техасе минимально. Больше всего от удара "Харви" пострадал город Рокпорт, в котором погиб один человек, и порядка 14 получили травмы.

Мэр города Чарльз Вакс сообщил телекомпании Си-эн-эн, что множество частных предприятий и жилых домов практически уничтожены, существенный ущерб причинен местной школе. "Мы уже пережили мощный удар стихии, но ожидаем второго удара, когда уровень воды немного спадет", - отметил градоначальник. Он прогнозировал увеличение числа жертв.

Позднее поступили сообщения о гибели еще двух человек в том же округе Аранзас и одного в районе Хьюстона. Власти проверяют обстоятельства инцидентов, чтобы удостовериться, что они были спровоцированы именно "Харви".

У властей неполная картина

Атмосферное явление достигло побережья США около десяти часов вечера. Темнота не позволила властям верно представить себе картину происшедшего и оперативно направить спасателей туда, куда нужно прежде всего. Так, погода в Рокпорте была признана слишком опасной для операции служб спасения.

Во многом из-за этого губернатор Техаса Грегг Эбботт на пресс-конференции в субботу признал отсутствие даже приблизительных сведений о числе пострадавших и эвакуированных жителей. По его словам, власти делают все возможное в сложившихся обстоятельствах: мобилизовали одну тысячу спасателей и 1,8 тысячи служащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий "Харви". "Мы мобилизовали уже 1,3 тыс. военнослужащих на эти цели и предполагаем выделить подкрепление численностью еще 500 человек", - сказал губернатор.

Губернатор ввел режим чрезвычайного положения на территории 50 округов штата. В 22 округах и городах объявлена обязательная эвакуация, в 34 она носит рекомендательный характер. Американское подразделение Международного комитета Красного Креста (МККК) открыло 21 временное убежище для жителей штата Техас, вынужденных покинуть свои дома из-за тропического шторма. При необходимости организация предоставит еще 42 таких убежища.

Сотни тысяч без электричества, отмена рейсов и закрытие портов

Как сообщил в субботу Совет электронадежности Техаса, "Харви" оставил без электроэнергии более 300 тысяч потребителей. Ранее сообщалось, что без света и тепла остались 155 тысяч потребителей только в городе Корпус- Кристи. Только за четыре часа этот показатель в целом по штату увеличился почти вдвое.

В тот же день президент США Дональд Трамп поручил помощникам и членам кабинета активно взаимодействовать с властями штатов Техас и Луизиана. Как информировала пресс- служба Белого дома, глава государства с вице-президентом Майклом Пенсом провел совещание с министрами, а также членами администрации высокого ранга. "Президент Трамп подчеркнул, что он ожидает от всех министерств и ведомств полного взаимодействия, направленного на спасение жизней, что является для него приоритетом номер один", - отметили в Белом доме.

В свою очередь министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс сообщил, что он объявил особый режим, который позволит людям, покинувшим зону бедствия, быстрее получить помощь врачей. Речь в том числе идет об участниках социальной программы Medicare, которые теперь смогут обратиться в больницы, где на них не заведены медицинские карты.

По данным Береговой охраны США, с начала стихийного бедствия около 20 человек было спасено в Мексиканском заливе у береговой линии Техаса в районе Корпус-Кристи. В основном речь идет об экипажах буксиров и малых судов, попавших в шторм.

Два круизных лайнера компании-оператора Carnival были остановлены в пятницу на подступах к порту Галвестон, позднее их экипажам было предписано взять курс на Новый Орлеан. Из-за непогоды были закрыты еще несколько портов Техаса.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, были отменены сотни рейсов в аэропортах штата. Большая часть пришлась на воздушную гавань Хьюстона, где основными операторами сообщения являются авиакомпании United Airlines и Southwest Airlines.

Удар по добыче нефти в Мексиканском заливе

Стихийное бедствие вынудило сократить добычу нефти в Мексиканском заливе почти на четверть. Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих со 112 добывающих платформ и пяти буровых.

Ранее Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщало в субботу об эвакуации работников с 40 таких объектов. По его данным, общее число таких платформ в заливе достигает 737, а буровых - 21.

"По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на приблизительно 428,6 тыс. баррелей в день (1 баррель - 0,119 кубометра) или приблизительно 24,49%. Добыча природного газа снизилась на 835 млн кубических футов (1 кубический фут - 0,028 кубометра) в сутки или 25,94%", - уточнило Бюро.

Снижение добычи ведет к сокращению объемов переработки сырья на предприятиях, расположенных на побережье Мексиканского залива в США, и отражается на ценах на бензин.

Неутешительный прогноз для недвижимости

Аналитическая компания CoreLogic, специализирующаяся на рынке недвижимости США, представила 24 августа наихудший сценарий, при котором "Харви", достигнув третьей категории из пяти возможных, сносит на 100%, до основания, 232 721 здание в пяти наиболее густонаселенных районах Техаса, включая Корпус-Кристи и Хьюстон с пригородами.

"Согласно анализу CoreLogic, ураган "Харви", если достигнет третьей категории, потенциально способен нанести ущерб 232 721 дому на побережье Техаса, а стоимость их реконструкции, включая налоги и трудовые затраты, приблизится к 39,6 млрд долларов", - указала компания. По ее оценке, если категория бедствия будет вторая, а не третья, то ликвидация урона недвижимости будет гораздо скромнее - около 17 млрд долларов. В обычной ситуации ураган наносит урон в размере 2-3 млрд долларов.