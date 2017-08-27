В Техасе погибли еще два человека

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Еще два человека погибли в штате Техас после того, как на него обрушился ураган "Харви". Таким образом число жертв стихийного бедствия может возрасти до трех, сообщила газета The Los Angeles Times.

Издание ссылается на помощника начальника добровольческого пожарного расчета округа Аранзас Роя Лейрда. Именно в этом округе погиб мужчина, смерть которого от последствий "Харви" официально подтверждена. Гибель еще двух человек со стихийным бедствием пока не связывается, обстоятельства уточняются.

Ураган четвертой категории мощности "Харви" достиг побережья штата 26 августа, впоследствии он ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась до 29 м/с, "Харви" завис над югом Техаса и Мексиканским заливом.