Трамп поручил своим помощникам активно работать с властями затронутых ураганом штатов

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ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу дал поручение своим помощникам и членам своего кабинета активно взаимодействовать с властями штатов Техас и Луизиана, которые оказались затронуты ураганом "Харви". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Глава государства вместе с вице-президентом Майклом Пенсом провел совещание с министрами, а также членами администрации высокого ранга. "Президент Трамп подчеркнул, что он ожидает от всех министерств и ведомств полного взаимодействия, направленного на спасение жизней, что является для него приоритетом номер один", - отметили в Белом доме. Трамп также напомнил своей команде, что воздействие урагана будет ощущаться в течение следующих дней в виде дождей и затоплений.
"Президент дал поручение своей федеральной команде продолжать работать вместе и оказывать поддержку губернаторам Техаса и Луизианы", - добавили в пресс-службе. Трамп также выразил свою благодарность волонтерам и религиозным организациям, которые оказывают помощь пострадавшим.