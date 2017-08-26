Синоптики США прогнозируют торнадо в штатах Техас и Луизиана

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган первой категории "Харви" создал угрозу возникновения торнадо на побережье Мексиканского залива американских штатов Техас и Луизиана. С таким предупреждением выступил в субботу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

"Ураган "Харви" продолжит создавать угрозу торнадо в центральной и верхней частях побережья Техаса и, вероятно, на юго-западе штата Луизиана сегодня и предстоящей ночью", - уточнил центр.

По его данным, максимальная скорость ветра в эпицентре "Харви" по-прежнему составляет 33,5 м/с в субботу. Ураган движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с. Наибольшую угрозу представляют обильные осадки и бури.

Согласно прямым репортажам американских телекомпаний, во многих населенных пунктах вдоль побережья Техаса повалены деревья, столбы электропередачи, дорожные знаки и светофоры. Во многих районах зарегистрированы подтопления, припаркованные автомобили стоят в воде.

Чарльз Вакс, мэр города Рокпорт, оказавшегося прямо на пути урагана, сообщил телекомпании CNN, что множество частных предприятий и жилых домов практически уничтожены. "Мы уже перенесли мощный удар стихии, но ожидаем второго удара, когда уровень воды немного спадет", - отметил градоначальник. По его словам, сведений о погибших пока нет, но команды спасатели "еще не подвели полный итог" последствий бедствия.

"Харви" стал самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.