Шторм "Харви" будет перемещаться из Техаса в Луизиану в предстоящие пять дней

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ТАСС, 28 августа. Шторм "Харви" будет перемещаться с побережья штата Техас в направлении штата Луизиана в предстоящие пять дней. Об этом сообщило в понедельник агентство France Presse со ссылкой на заявление главы Национальной метеорологической службы США Луиса Уччеллини, который выступил на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с руководителями других ведомств, принимающих участие в борьбе с последствиями шторма "Харви".
По словам главы метеорологического ведомства США, точный маршрут, по которому будет перемещаться "Харви", пока предсказать невозможно. Он добавил, что в районе Хьюстона уже выпало более 750 мм осадков. Уточняется, что наводнение в этом районе достигнет своего пика во вторник и среду.
По последним данным, "Харви" унес жизни пяти человек.