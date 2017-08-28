AP: на двух нефтехранилищах в Техасе произошли утечки из-за шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Два крупных нефтехранилища в штате Техас получили повреждения во время обрушившегося на штат шторма "Харви". Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, утечка произошла из нефтехранилища емкостью 150 тыс. баррелей, принадлежащего компании Kinder Morgan. Благодаря защитной дамбе распространение нефтяного пятна было остановлено, а его поверхность покрыта специальной пеной для предотвращения возгорания.

На нефтехранилище компании Karbuhn Oil Company, поврежденном в результате шторма, также произошла утечка. Объемы вытекшей нефти пока не сообщаются.