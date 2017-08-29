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В Дагестане возбуждено дело после спецоперации, в которой ликвидированы два боевика

Происшествия
29 августа, 12:31 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, августа. /ТАСС

В результате обстрела оказавших вооруженное сопротивление погибли два сотрудника правоохранительных органов

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МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где в понедельник были убиты двое боевиков, сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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Источник: в Дагестане блокированы боевики хасавюртовской бандгруппы

"Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 28 августа в Хасавюрте при проведении специальных оперативно-поисковых мероприятий было заблокировано домовладение, в котором находились вооруженные мужчины. "На требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться мужчины произвели выстрелы в их сторону. В результате обстрела двое сотрудников правоохранительных органов погибли. Ответным огнем двое мужчин, оказавших вооруженное сопротивление, были нейтрализованы на месте", - отметил представитель СК, - добавив, что личности боевиков устанавливаются.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщал, что в Дагестане в ходе спецоперации на окраине Хасавюрта были уничтожены двое участников так называемой хасавюртовской банды. На месте изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Кроме того, специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

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