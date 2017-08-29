Уголовное дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону передано в суд

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя из Новочеркасска Ростовской области, обвиняемого в продаже шаурмы, из-за которой отравились 52 человека, передано в суд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саакяна, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей". Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новочеркасска обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, предприниматель продавал еду быстрого приготовления в арендованном торговом павильоне "Шаурма на углях", расположенном в центре Новочеркасска без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. "При приготовлении блюд быстрого питания он использовал продукты питания и ингредиенты, хранившиеся в ненадлежащих условиях и с недостаточной термической обработкой. Впоследствии изготовленные без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований блюда быстрого питания продавались гражданам", - добавили в пресс-службе.
В результате с 5 по 8 июня 2017 года с признаками отравления были госпитализированы 52 человека, из них двое - дети. Позже им был поставлен диагноз сальмонеллез. В течение двух недель после проведенного лечения все пострадавшие были выписаны из больницы.