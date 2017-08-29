Уголовное дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону передано в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело, возбужденное в отношении предпринимателя из Новочеркасска Ростовской области, обвиняемого в продаже шаурмы, из-за которой отравились 52 человека, передано в суд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саакяна, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей". Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новочеркасска обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, предприниматель продавал еду быстрого приготовления в арендованном торговом павильоне "Шаурма на углях", расположенном в центре Новочеркасска без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. "При приготовлении блюд быстрого питания он использовал продукты питания и ингредиенты, хранившиеся в ненадлежащих условиях и с недостаточной термической обработкой. Впоследствии изготовленные без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований блюда быстрого питания продавались гражданам", - добавили в пресс-службе.

В результате с 5 по 8 июня 2017 года с признаками отравления были госпитализированы 52 человека, из них двое - дети. Позже им был поставлен диагноз сальмонеллез. В течение двух недель после проведенного лечения все пострадавшие были выписаны из больницы.