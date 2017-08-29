В Дагестане задержан подозреваемый в соучастии в нападении на полицейских

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Дагестане задержали подозреваемого в соучастии в нападении на полицейских, которое произошло 28 августа в Каспийске. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы СУ СК РФ по региону.

"По подозрению в совершении нападения на полицейских в Каспийске задержан 21-летний житель города Каспийска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Утром 28 августа на территории автозаправочной станции, расположенной по улице Махачкалинская в Каспийске, двое мужчин нанесли ножевые ранения двум сотрудникам местного отдела полиции. От причиненных ранений один полицейский скончался на месте, второй полицейский был госпитализирован. Оба нападавших были убиты.