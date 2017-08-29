Власти Техаса сообщили о гибели полицейского из-за наводнения, вызванного штормом "Харви"

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер во вторник сообщил о гибели полицейского в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Харви" в штате Техас.
"Подтверждаем гибель 60-летнего сержанта Стива Переса. Он отслужил в полиции Хьюстона 34 года, он проехал на машине 2,5 часа и искал безопасную дорогу, чтобы добраться на работу. Его тело в затопленной машине было найдено сегодня", - написал мэр в своем Twitter, добавив, что "город перед ним в долгу".
По данным американских СМИ, это первая жертва среди полицейских за время стихийного бедствия в Техасе. Власти пока подтверждают гибель 14 человек.