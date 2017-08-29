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Власти Техаса сообщили о гибели полицейского из-за наводнения, вызванного штормом "Харви"

Происшествия
29 августа, 23:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Сержант Стив Перес погиб в машине по пути на работу

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Мэр города Хьюстон Сильвестр Тернер во вторник сообщил о гибели полицейского в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Харви" в штате Техас.

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"Подтверждаем гибель 60-летнего сержанта Стива Переса. Он отслужил в полиции Хьюстона 34 года, он проехал на машине 2,5 часа и искал безопасную дорогу, чтобы добраться на работу. Его тело в затопленной машине было найдено сегодня", - написал мэр в своем Twitter, добавив, что "город перед ним в долгу".

По данным американских СМИ, это первая жертва среди полицейских за время стихийного бедствия в Техасе. Власти пока подтверждают гибель 14 человек.

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