Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взятки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко подозревается еще в одном эпизоде взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Горбатенко.

"Захарченко подозревается в совершении еще одного преступления коррупционной направленности. Речь идет об эпизоде взятки", - сказал он, не рассказав подробности инкриминируемого преступления.

"К каждому новому продлению [ареста] моему подзащитному добавляют еще одно подозрение в получении взятки", - сказал Горбатенко.

В общей сложности у Захарченко в деле теперь фигурируют четыре эпизода взятки, по одному из них ему предъявлено обвинение, по трем он находится с статусе подозреваемого. В среду суд продлил до 8 декабря срок его содержания под стражей.

Суть обвинений

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл. Позже адвокат Александр Горбатенко в суде рассказал, что следствие полагает, что Захарченко получил $800 тыс. от Меди Дусса - владельца ресторана "Ла Маре". Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов: генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Кроме того, бывшему сотруднику ГУЭБиПК вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей также от ресторатора Дусса, который предоставил дисконт на указанную сумму. По словам адвоката, сама дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей "за общее покровительство" от Анатолия Пшегорницкого - бывшего председателя совета директоров компании "Русинжиниринг".

По данным осведомленного источника, бывший начальник управления Росгвардии по Московской области Алексей Лаушкин, который до этого занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России, объявлен в оперативный розыск и находится на территории Грузии. Сотрудник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.