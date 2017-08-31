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МЧС предлагает выделить 500 млн руб. пострадавшим от непогоды год назад жителям Чечни

Происшествия
31 августа, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В прошлом году в Чечне от шквалистого ветра и града пострадали боле двух тысяч домов, где проживали свыше 10,7 тыс. человек

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков представил в четверг на заседании правительства Российской Федерации проект распоряжения о выделении почти 500 млн рублей пострадавшему от шквалистого ветра, ливней и града в августе минувшего года населению Чечни, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Проектом распоряжения предлагается выделить правительству Чеченской Республики из резервного фонда РФ бюджетные ассигнования в размере 497,98 млн рублей для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, документ предусматривает, что более 1 млн рублей будет выплачено как единовременное пособие семье погибшего гражданина, 107,85 млн рублей будет выделено на оказание гражданам единовременной материальной помощи. Еще 287,25 млн рублей предполагается выделить в качестве финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, около 101,87 млн рублей составит стоимость проведенных аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.

С 28 августа по 2 сентября 2016 года на территории Чеченской Республики в результате шквалистого ветра и ливневых дождей с градом в Грозном и в 48 населенных пунктах четырех муниципальных районов произошло подтопление 2514 частных и многоквартирных жилых домов с населением свыше 10,7 тыс. человек и 16 социально-значимых объектов. К аварийно-спасательным работам на территории Чечни привлекалась группировка сил и средств численностью 535 человек и 132 единицы техники.

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