В Турции пропал турист из России

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турист из России пропал без вести во время экскурсии на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Российский турист Николай Белов выпал из лодки во время экскурсии на водохранилище Оймапынар в провинции Анталья. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Пока какой-либо детальной информацией мы не располагаем по этому инциденту", - сказал собеседник агентства.