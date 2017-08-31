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В Турции пропал турист из России

Происшествия
31 августа, 14:32 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Мужчина выпал из лодки во время экскурсии

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турист из России пропал без вести во время экскурсии на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Российский турист Николай Белов выпал из лодки во время экскурсии на водохранилище Оймапынар в провинции Анталья. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Пока какой-либо детальной информацией мы не располагаем по этому инциденту", - сказал собеседник агентства.

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