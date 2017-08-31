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Обвиненная в контрабанде наркотиков во Вьетнаме россиянка не жалуется на условия СИЗО

Происшествия
31 августа, 19:18 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 31, августа. /ТАСС

Сотрудники Генконсульства также помогают Марии Дапирке поддерживать связь с родными в России

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ХАНОЙ, 31 августа. /ТАСС/. Гражданка РФ Мария Дапирка, ожидающая во Вьетнаме суда по обвинению в контрабанде наркотиков, не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе. Об этом ТАСС рассказали в четверг в Генеральном консульстве РФ в Хошимине, сотрудники которого регулярно посещают задержанную.

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"Мария содержится в общей камере с десятью местными девушками. Ее общее состояние нормальное, на условия содержания она не жалуется", - отметили в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, все просьбы личного и бытового характера россиянки принимаются во внимание и по возможности выполняются. В частности, весной этого года задержанной потребовалась стоматологическая помощь, ей был организован визит к врачу в одну из местных клиник. Сотрудники Генконсульства также помогают Марии поддерживать связь с родными в России.

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