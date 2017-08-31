Число жертв стихийного бедствия в Техасе возросло до 39 человек

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Число погибших в американском штате Техас в результате стихийного бедствия, вызванного тропическим циклоном "Харви", возросло до 39 человек. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее сведениям, число жертв пополнили 19-летний Джимейл Кэдди и 21-летний Тимоти Льюис, проживающие в округе Орандж. Их убило током во дворе собственного дома. Молодые люди находились по колено в воде, куда попал оголенный провод линии электропередачи.

Как сообщил ранее губернатор Техаса Грегг Эбботт, за время стихийного бедствия удалось спасти более 8,5 тыс. человек. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США получило в общей сложности 210 тыс.запросов об оказании индивидуальной материальной помощи и выделило по этой линии $37 млн.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с.