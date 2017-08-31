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В Техасе ущерб зданиям от урагана оценивается в $180 млн

Происшествия
31 августа, 18:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

Полностью разрушены стихией около семи тыс. частных домов и серьезно повреждены около 37 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Ущерб зданиям в районах штата Техас, пострадавших от урагана "Харви", оценивается как минимум в $180 млн.

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Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP со ссылкой на доклад, ежедневно обновляемый департаментом общественной безопасности штата Техас.

По данным этого доклада, около 37 тыс. частных домов серьезно повреждены и около 7 тыс. - полностью разрушены. Особенно сильно пострадал от урагана округ Джефферсон - там разрушены около 5,5 тыс. домов.

Ураган четвертой категории "Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма. Жертвами стихии стали, по данным телекомпании CNN, по крайней мере 37 человек.

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