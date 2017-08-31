В Техасе ущерб зданиям от урагана оценивается в $180 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Ущерб зданиям в районах штата Техас, пострадавших от урагана "Харви", оценивается как минимум в $180 млн.
Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP со ссылкой на доклад, ежедневно обновляемый департаментом общественной безопасности штата Техас.
По данным этого доклада, около 37 тыс. частных домов серьезно повреждены и около 7 тыс. - полностью разрушены. Особенно сильно пострадал от урагана округ Джефферсон - там разрушены около 5,5 тыс. домов.
Ураган четвертой категории "Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма. Жертвами стихии стали, по данным телекомпании CNN, по крайней мере 37 человек.