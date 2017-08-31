Минэнерго США продаст 500 тыс. баррелей нефти из-за шторма "Харви"

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство энергетики США приняло решение продать 500 тыс. баррелей нефти из своих стратегических резервов для смягчения негативных последствий шторма "Харви" для топливного рынка страны. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель американского минэнерго Джесс Шимански. Разрешение высвободить нефть из стратегических резервов власти США приняли впервые с 2012 года, отмечает, в свою очередь, Reuters.
"В связи с последствиями шторма "Харви" министр энергетики [США Рик Перри] санкционировал [руководство] стратегического нефтяного резерва провести переговоры с [находящимся в штате Луизиана нефтеперерабатывающим заводом] Phillips 66 Lake Charles Refinery и выполнить с ним экстренное соглашение об обмене [нефтью, то есть поставку на этот объект данного сырья]. Решение [Перри] предусматривает разрешение выкачать из резерва West Hackberry 200 тыс. баррелей бессернистой сырой нефти и 300 тыс. баррелей высокосернистой сырой нефти и доставить ее по трубопроводу на НПЗ Phillips 66", - сказала Шимански.
По ее словам, министерство энергетики "продолжит оказывать содействие [нефтегазовому сектору] по мере необходимости, а также рассматривать поступающие запросы на "распечатывание" стратегических нефтяных резервов". "Если министр примет решение удовлетворить дополнительные запросы на экстренный обмен сырой нефтью из стратегического резерва, то общественность будет уведомлена", - добавила Шимански.
Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 713,5 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.