Правительство США выделило первым пострадавшим от бедствия в Техасе $37 млн

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) США удовлетворило запросы об оказании материальной помощи на сумму $37 млн пострадавшим в результате тропического шторма "Харви" в штате Техас. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции губернатор штата Грегг Эбботт.

"Поступило в общей сложности 210 тыс. запросов об оказании индивидуальной материальной помощи. ФЕМА уже утвердило выделение на эти цели 37 млн долларов", - уточнил он.

Губернатор в очередной раз рассказал, куда следует обращаться за такого вида поддержкой. "Моя обязанность состоит в том, чтобы оперативно помочь всем нуждающимся получить необходимую помощь. Я призываю тех, кто этого еще не сделал, зайти на специальный сайт и зарегистрироваться, чтобы начать получать материальную поддержку", - добавил Эбботт.

По его оценке, зона стихийного бедствия на юге Техаса "гораздо больше" по сравнению с зоной урагана "Катрина" в штате Луизиана в 2005 году и урагана "Сэнди" в штатах Нью- Йорк и Нью-Джерси в 2012 году. "Мы преодолеваем последствия сначала "Харви", а потом обширных подтоплений. Они охватывают площадь гораздо большую, чем ураган "Катрина" или "Сэнди", - заметил губернатор. С его слов, на ликвидацию последствий "Катрины" было выделено порядка $100 млрд, а югу Техаса потребуется "гораздо большая сумма".

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/с. По поводу числа жертв ясности нет, называются цифры от 20 до 30 человек.