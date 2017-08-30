Генконсульство РФ запросило информацию о россиянах в Луизиане, пострадавших из-за "Харви"

ТАСС, 30 августа. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) запросило у властей соседнего штата Луизиана данные о россиянах, пострадавших из-за вызванного штормом "Харви" наводнения.

"Российское консульство запросило в департаменте общественной безопасности штата Луизиана информацию о гражданах РФ, которых затронуло наводнение, если такие есть", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

"Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 30 человек, еще 13 тыс. пережидают непогоду в убежищах.