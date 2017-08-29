Генконсульство в Хьюстоне: среди жертв урагана "Харви" нет граждан России

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в американском городе Хьюстон проинформировало в понедельник, что, по его данным, среди жертв урагана "Харви", обрушившегося на штат Техас, российских граждан нет.

"Среди погибших от урагана "Харви" нет граждан России", - отмечается в сообщении, опубликованном диппредставительством на его странице в Twitter.

Как отметили в генконсульстве, у Госдепартамента также нет сведений о том, что кто-либо из россиян мог пострадать в результате удара стихии.

При этом диппредставительство сообщило, что во вторник "не будет вести прием граждан". Ранее генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров выражал надежду, что диппредставительство сможет возобновить работу к этому дню. Однако ввиду наводнений, вызванных проливными дождями, здание обесточено.