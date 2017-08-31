В США из-за последствий шторма "Харви" пострадали около 100 тыс. домов

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. домов пострадали в результате последствий шторма "Харви", обрушившегося на юг США. Об этом заявил в четверг помощник президента Соединенных Штатов по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.

Он подчеркнул, что "около 100 тыс. домов пострадали" в результате удара стихии. Боссерт также добавил, что Мексика и Канада предложили свою помощь в ликвидации последствий катастрофы.

"Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. Число погибших в штате Техас в результате удара стихии уже достигло 39 человек.