В США из-за последствий шторма "Харви" пострадали около 100 тыс. домов

Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентойСпорт 31 августа, 23:05
Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято ТрампомМеждународная панорама 31 августа, 23:01
Российский теннисист Рублев обыграл Димитрова и вышел в третий круг US OpenСпорт 31 августа, 22:39
ФК "Ростов" арендовал у "Бристоль Сити" исландского защитника МагнуссонаСпорт 31 августа, 22:36
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с булавамиСпорт 31 августа, 22:30
СМИ: НАТО готовит ответ на приписываемое России нарушение ДРСМДМеждународная панорама 31 августа, 22:17
Футболист "Сьона" Митрюшкин в ближайшее время не собирается возвращаться в РоссиюСпорт 31 августа, 22:12
Боксер Тищенко сообщил, что Савон является принципиальным соперником для негоСпорт 31 августа, 22:07
Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентябряПолитика 31 августа, 22:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Около 100 тыс. домов пострадали в результате последствий шторма "Харви", обрушившегося на юг США. Об этом заявил в четверг помощник президента Соединенных Штатов по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт.
Он подчеркнул, что "около 100 тыс. домов пострадали" в результате удара стихии. Боссерт также добавил, что Мексика и Канада предложили свою помощь в ликвидации последствий катастрофы.
"Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. Число погибших в штате Техас в результате удара стихии уже достигло 39 человек.