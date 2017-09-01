ФСБ просит арестовать выходца из Центральной Азии, задержанного за подготовку терактов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ФСБ России направило в Мещанский суд Москвы ходатайство о заключении под стражу на два месяца одного из двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кодирова Муродбека Муйдина, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

О задержании Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение терактов в местах массового нахождения людей 1 сентября, и пресечении их преступной деятельности ФСБ России сообщила 31 августа. По данным ведомства, один из задержанных планировал нападение с холодным оружием, второй намеревался устроить самоподрыв.

ФСБ России распространила 31 августа видеозапись задержания в Московском регионе двух предполагаемых террористов. Один из них признался, что готовил взрыв по указанию запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). На вопрос оперативника ФСБ о цели приезда в РФ задержанный ответил: "Чтобы совершить джихад, чтобы взорвать по указанию "Исламского государства".

Второй задержанный готовил нападение с использованием холодного оружия. На видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС, он дает присягу ИГ. При нем сотрудники ФСБ обнаружили топор.