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Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2

Происшествия
2 сентября, 14:44 дата обновления: 2 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

За штурвалом были летчики Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич, сообщил источник в экстренных службах

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© Евгений Максимов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Установлены личности пилотов самолета Ан-2, разбившегося на авиашоу в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"На авиашоу разбился частный самолет. За штурвалом были летчики Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, оба летчика работали в частной авиации. Тылевич ранее работал в сфере IT, позже решил стать пилотом. Сухарев - основатель аэроклуба КВС. Оба летчика были энтузиастами малой авиации.

В субботу в деревне Федурново на территории Московского авиаремонтного завода (МАЗ) ДОСААФ проходил авиационный праздник, посвященный 70-летию первого полета самолета Ан-2. Мероприятие было организовано Московским авиаремонтным заводом совместно с Росавиацией, также на нем присутствовали почетные гости от ДОСААФ.

Ан-2 упал во время показательных полетов прямо на территории аэродрома: в 12:17 мск борт ударился о землю, взорвался и загорелся. В результате погибли оба пилота - один скончался от удара, второй - от сильнейших ожогов тела.

В пресс-службе ДОСААФ России ТАСС пояснили, что "разбившийся самолет не принадлежит ДОСААФ и МАЗ ДОСААФ". В пресс-службе Авиалесоохраны также сообщили, что самолет не имеет никакого отношения к ведомству. Он принадлежит коммерческому предприятию.

На место ЧП для тушения пожара мгновенно прибыла машина МЧС, дежурившая у кромки поля, пожар был оперативно потушен. Медики также оперативно прибыли к месту аварии, но смогли констатировать лишь смерть пилотов. Никто из зрителей не пострадал. Вокруг аэродрома усилена охрана, территория вокруг места ЧП оцеплена, проводятся следственные действия.

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