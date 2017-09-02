ТАСС, 2 сентября. Отец девочки, погибшей при крушении параплана в Туле, пытался помочь пожарным и своими силами ликвидировать возгорание, возникшее после аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

"Параплан упал в чистом поле и загорелся неподалеку от деревни Щебачево. Отец девочки, которая находилась во время аварии в кабине параплана, пытался помочь пожарным и получил многочисленные ожоги", - отметил собеседник агентства.

В областном УМВД уточнили, что мужчина был доставлен в Тульскую областную клиническую больницу, однако позже скончался.

Мотопараплан потерпел крушение 2 сентября в Ясногорском районе Тульской области. Полиция выясняет обстоятельства ЧП, устанавливается владелец параплана и законность полетов вблизи населенного пункта. Свою проверку проводит СК.