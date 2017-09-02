Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец девочки, погибшей при крушении параплана в Туле, пытался помочь пожарным

Происшествия
2 сентября, 19:40 UTC+3 ТАСС

Мужчина скончался от многочисленных ожогов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 сентября. Отец девочки, погибшей при крушении параплана в Туле, пытался помочь пожарным и своими силами ликвидировать возгорание, возникшее после аварии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

"Параплан упал в чистом поле и загорелся неподалеку от деревни Щебачево. Отец девочки, которая находилась во время аварии в кабине параплана, пытался помочь пожарным и получил многочисленные ожоги", - отметил собеседник агентства.

В областном УМВД уточнили, что мужчина был доставлен в Тульскую областную клиническую больницу, однако позже скончался.

Мотопараплан потерпел крушение 2 сентября в Ясногорском районе Тульской области. Полиция выясняет обстоятельства ЧП, устанавливается владелец параплана и законность полетов вблизи населенного пункта. Свою проверку проводит СК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
2
Правительственная армия и ВКС РФ уничтожили последний крупный очаг ИГ в центре Сирии
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Голландские ученые вычислили максимальную продолжительность человеческой жизни
5
Отец девочки, погибшей при крушении параплана в Туле, пытался помочь пожарным
6
Telegraph: ученые зафиксировали 15 новых радиосигналов, исходящих от карликовой галактики
7
В Варшаве прошла акция против сноса в Польше памятников Красной армии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама