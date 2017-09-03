Пострадавшие в ДТП с автобусом под Волгоградом получили травмы легкой и средней тяжести

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Состояние госпитализированных после ДТП с заказным автобусом Setra в Волгоградской области оценивается как легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Всего в Михайловскую центральную районную больницу были доставлены семь человек. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Один человек находится в реанимации, но угрозы для жизни ни у кого нет", - сказали в комитете.

В воскресенье около 06:00 на 773-м километре трассы "Каспий" водитель, управляя междугородним автобусом Setra, не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет. По информации пресс-службы областного ГУ МВД, в автобусе находились девять человек - это вахтовые рабочие, которые возвращались из Москвы в Дагестан.

Семь из них были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что из семи пострадавших два человека после оказания медицинской помощи в больнице были отпущены. Также, по уточненным данным пресс-службы главка МВД, среди госпитализированных есть 15-летний подросток, он остается в больнице.

Опрошенный водитель пояснил, что уснул за рулем. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, на месте ДТП работают эксперты и следователи.