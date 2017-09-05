СМИ: число жертв урагана "Харви" в Техасе возросло до 60 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий урагана "Харви", возросло до 60 человек. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.
Согласно его данным, самое большое число жертв - 30 человек - погибли в Хьюстоне и его пригородах. По оценке мэра этого четвертого по величине города США Сильвестра Тернера, только на расчистку улиц от мусора и завалов потребуется до $100 млн. Стоимость восстановительных работ после наводнений в Техасе, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд, заявил в воскресенье губернатор этого штата Грегг Эбботт.
Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд. В связи с этим Эбботт выразил надежду на "понимание Конгрессом, что это будет лишь первым выделением средств на то, что обойдется гораздо дороже".