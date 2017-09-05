Улюкаев вычеркнул положительные формулировки из заключения по продаже "Башнефти"

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в 2016 году вычеркнул из заключения рабочей группы министерства по вопросу законности покупки "Роснефтью" компании "Башнефть" положительные формулировки. Это следует из оглашенных сегодня в Замоскворецком суде Москвы по делу Улюкаева показаниях свидетеля обвинения, ведущего советника департамента корпоративного управления Министерства экономического развития (МЭР) Юлии Москвитиной.
"Министерство составило положительное заключение, допускавшее покупку компанией "Роснефть" компании "Башнефть" и предлагавшее применить в этом случае исключение из законодательства в связи со значительным положительным эффектом для бюджета и инвестиционной значимостью сделки. Мне известно, что министр Улюкаев вычеркнул эти формулировки из окончательного варианта заключения", - говорится в показаниях Москвитиной.
Москвитина - третий с начала процесса по делу обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн экс-главы МЭР Алексея Улюкаева свидетель обвинения, допрашиваемый в суде. В ходе судебного заседания 1 сентября были в качестве свидетелей допрошены директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.
Во вторник других свидетелей заслушивать не будут.