Два человека погибли и два пострадали при обрушении башенного крана в Химках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате падения башенного крана в Химках увеличилось до двух, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По уточненным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще двое пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

Утром во вторник на стройке на Молодежной улице в Химках произошло обрушение башенного крана при его возведении.