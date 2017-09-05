Первый замглавы Минэнерго проходит свидетелем по делу Улюкаева

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Министерства энергетики РФ Алексей Текслер проходит свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн.
"Текслер является свидетелем по делу, но вызовет ли его гособвинение на допрос в суд, нам неизвестно", - сказала адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе.
Слушания во вторник в Замоскворецком суде по делу Улюкаева завершены, следующее заседание состоится 7 сентября. На заседании была допрошена сотрудница министерства Юлия Москвина, а также оглашены материалы оперативного эксперимента ФСБ в отношении Улюкаева. Также гособвинитель зачитал суду заявление бывшего главы Службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова с подписью главы компании Игоря Сечина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
На первом слушании 1 сентября были допрошены свидетели со стороны обвинения директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.
Прокуратура не комментирует планы по ходу дальнейшего допроса свидетелей.