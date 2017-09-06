Губернатор Флориды мобилизует 30 тыс. человек, четыре тысячи грузовиков и 100 вертолетов

Генерал Таунсенд: победа над ИГ в Ираке и Сирии не приведет к ликвидации этой группировкиМеждународная панорама 6 сентября, 4:39
Сборные Аргентины и Венесуэлы сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 4:33
Фильм "Звездные войны: Эпизод 9" снимут без режиссера Колина ТреворроуКультура 6 сентября, 4:32
WADA завершит аудит РУСАДА в конце сентябряСпорт 6 сентября, 3:57
Соколов заявил о наличии предпосылок для возобновления полетов в Египет до конца годаЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:43
В Госдепе отрицают взлом дипобъектов РФМеждународная панорама 6 сентября, 3:28
Во Владивостоке прошло официальное открытие ВЭФ-2017Экономика и бизнес 6 сентября, 3:21
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о РоссииМеждународная панорама 6 сентября, 3:14
Делегация Южной Кореи подтвердила готовность участвовать в развитии Дальнего Востока РФЭкономика и бизнес 6 сентября, 3:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рик Скотт отдал приказ набрать до 30 тыс. человек и привести в готовность четыре тысячи грузовиков, 100 вертолетов и экипажи воздушной эвакуации в рамках подготовки американского штата к урагану пятой категории "Ирма". Все госучереждения штата будут закрыты 8 сентября, объявил во вторник Рик Скотт.
Он провел во вторник совещание в Центре чрезвычайных операций штата, развернутом в Таллахасси и переведенном на "полномасштабное круглосуточное функционирование".
По словам губернатора, штаб подразделений Национальной гвардии США во Флориде координирует действия с командованием в Вашингтоне с "целью изыскать резервы в составе около 30 тыс. человек, четырех тысяч грузовиков, 100 вертолетов и экипажей воздушной эвакуации". Их надлежит привести в состояние готовности к оказанию поддержки властям и населению, если ураган обрушится на Флориду. Власти успели подготовить одну тысячу водометов, 13 вертолетов, 17 катеров и более 700 переносных аккумуляторов.