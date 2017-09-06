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Губернатор Флориды мобилизует 30 тыс. человек, четыре тысячи грузовиков и 100 вертолетов

Происшествия
6 сентября, 4:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

По словам Рика Скотта, штаб подразделений Национальной гвардии США во Флориде координирует действия с командованием в Вашингтоне

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рик Скотт отдал приказ набрать до 30 тыс. человек и привести в готовность четыре тысячи грузовиков, 100 вертолетов и экипажи воздушной эвакуации в рамках подготовки американского штата к урагану пятой категории "Ирма". Все госучереждения штата будут закрыты 8 сентября, объявил во вторник Рик Скотт.

Он провел во вторник совещание в Центре чрезвычайных операций штата, развернутом в Таллахасси и переведенном на "полномасштабное круглосуточное функционирование".

По словам губернатора, штаб подразделений Национальной гвардии США во Флориде координирует действия с командованием в Вашингтоне с "целью изыскать резервы в составе около 30 тыс. человек, четырех тысяч грузовиков, 100 вертолетов и экипажей воздушной эвакуации". Их надлежит привести в состояние готовности к оказанию поддержки властям и населению, если ураган обрушится на Флориду. Власти успели подготовить одну тысячу водометов, 13 вертолетов, 17 катеров и более 700 переносных аккумуляторов.

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