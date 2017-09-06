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CNN: ВМС США эвакуируют свыше пяти тысяч военных и гражданских лиц с базы во Флориде

Происшествия
6 сентября, 5:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

На базе остаются около 60 человек, сообщило командование ВМС

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. ВМС США эвакуируют пять тысяч военнослужащих и гражданских лиц с военной базы Ки- Уэст в штате Флорида в связи с надвигающимся из Атлантического океана ураганом "Ирма". Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на командование ВМС.

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Согласно информации телекомпании, приказ об обязательной эвакуации получили более пяти тысяч американских военнослужащих, контрактников и членов их семей. Они переводятся в более безопасное место, расположенное в 483 км от города Атланта (штат Джорджия). На базе остаются только 50 - 60 человек, необходимых для продолжения функционирования военного объекта.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.

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