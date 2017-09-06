CNN: ВМС США эвакуируют свыше пяти тысяч военных и гражданских лиц с базы во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. ВМС США эвакуируют пять тысяч военнослужащих и гражданских лиц с военной базы Ки- Уэст в штате Флорида в связи с надвигающимся из Атлантического океана ураганом "Ирма". Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на командование ВМС.

Согласно информации телекомпании, приказ об обязательной эвакуации получили более пяти тысяч американских военнослужащих, контрактников и членов их семей. Они переводятся в более безопасное место, расположенное в 483 км от города Атланта (штат Джорджия). На базе остаются только 50 - 60 человек, необходимых для продолжения функционирования военного объекта.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида - к утру в воскресенье.