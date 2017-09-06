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Суд приговорил к 2,5 года фигуранта дела о применении насилия к полиции на акции 12 июня

Происшествия
6 сентября, 14:34 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Расим Искаков осужден за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и еще двух сотрудников полиции во время несанкционированной акции на Тверской улице

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду приговорил к 2,5 года колонии Расима Искакова - фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Искакова виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 года колонии общего режима. Зачесть срок отбытия наказания с момента задержания 27 июня", - огласила решение судья Мария Сизинцева. Защита намерена обжаловать данное решение.

Суд рассмотрел дело Искакова в особом порядке в связи с его полным признанием вины. В ходе прений сторон прокурор просила назначить подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы. "Находясь на несанкционированном митинге 12 июня в Москве по улице Тверской, Искаков решил применить насилие неопасное для здоровья в отношении представителей власти, участвующих в обеспечении общественного порядка. В связи с признанием вины и раскаянием подсудимого, прошу назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - заявила гособвинитель.

Защита в свою очередь настаивала на наказании, не связанном с реальным лишением свободы.

Кроме того, суд продлил подсудимому срок ареста на полгода.

В чем обвиняется

30 июня Басманный суд санкционировал арест Искакова, обвиняемого в совершении четырех преступлений, из которых два эпизода по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и два по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Однако позднее ему инкриминировалось только два эпизода о применении насилия, по которым он признал вину. "Я раскаиваюсь, все произошло спонтанно, я приношу свои извинения потерпевшим за содеянное", - подчеркнул Искаков в суде.

По данным следствия, находясь и участвуя в несанкционированной акции на Тверской улице, Искаков дважды применил насилие, не опасное для здоровья, в отношении бойца ОМОН и сотрудника полиции. Кроме того, Искаков - уроженец Республики Дагестан - постоянного места жительства в Московском регионе не имеет, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов мероприятия призвал перенести его на Тверскую улицу. По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.

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