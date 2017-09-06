Басманный суд не накладывал арест на имущество Малобродского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суд не накладывал арест на имущество бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

"Басманным судом не накладывался арест на имущество Малобродского и членов его семьи", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В среду на заседании в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о законности продления срока ареста Малобродскому, его адвокат Ксения Карпинская сообщила, что "по ходатайству следствия был наложен арест на склад, где хранили одежду, личные вещи Малобродский и его жена, так как они в этот момент переезжали на другую квартиру". "Сейчас жена Малобродского лишена доступа к своим личным вещам", - сказала Карпинская.

Адвокат заявила, что арендованный склад был единственным имуществом Малобродского. "У него ничего больше нет", - пояснили она.

Карпинская добавила, что не присутствовала на заседании по аресту имущества и не может сказать, каким судом было принято решение. "Нам об этом известно по последствиям решения - вход в склад опечатан", - сообщила адвокат.