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Басманный суд не накладывал арест на имущество Малобродского

Происшествия
6 сентября, 15:37 дата обновления: 6 сентября, 15:44 UTC+3

Адвокат экс-директора "Гоголь-центра" в среду сообщила, что "по ходатайству следствия был наложен арест на склад, где хранили одежду, личные вещи Малобродский и его жена"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Суд не накладывал арест на имущество бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

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"Басманным судом не накладывался арест на имущество Малобродского и членов его семьи", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В среду на заседании в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о законности продления срока ареста Малобродскому, его адвокат Ксения Карпинская сообщила, что "по ходатайству следствия был наложен арест на склад, где хранили одежду, личные вещи Малобродский и его жена, так как они в этот момент переезжали на другую квартиру". "Сейчас жена Малобродского лишена доступа к своим личным вещам", - сказала Карпинская.

Адвокат заявила, что арендованный склад был единственным имуществом Малобродского. "У него ничего больше нет", - пояснили она.

Карпинская добавила, что не присутствовала на заседании по аресту имущества и не может сказать, каким судом было принято решение. "Нам об этом известно по последствиям решения - вход в склад опечатан", - сообщила адвокат.

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