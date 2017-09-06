Мосгорсуд оставил под стражей главу компании "Настюша" Пинкевича

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей до 12 октября застройщика жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2" - главу группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича, передает корреспондент ТАСС.
"Оставить постановление суда первой инстанции, жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья.
Пинкевичу предъявлены обвинения по статье "Мошенничество" УК РФ.
В суде он попросил о заключении под домашний арест. Он заявил, что исполнял свои обязанности и готов брать ответственность. "Причина отсрочки исполнения проекта - это отсутствие подключения инженерных сетей. Но мы продолжаем переговоры", - сказал Пинкевич.
В свою очередь один из потерпевших в суде опроверг слова обвиняемого о работе над достройкой жилого комплекса. "Единственная причина того, что стройка стоит - это отсутствие финансирования. Но мы-то выплатили свои взносы. Все деньги со счетов выведены. Поэтому угроза содержания под стражей - это единственная возможность добиться того, чтобы Пинкевич достроил дома", - обратился к суду потерпевший.
При этом прокурор в Мосгорсуде попросил повторно рассмотреть ходатайство следствия об аресте Игоря Пинкевича.
"Прокуратура обжаловала постановление о заключении Пинкевича под стражу по подозрению в мошенничестве. Мотивация следователя нам понятна, но есть еще и закон. Поэтому просим вернуть дело в Тверской суд на новое рассмотрение", - сказал прокурор. После заседания он отказался пояснить журналистам свою позицию.
19 августа районный суд вынес постановление о заключении Пинкевича под стражу сроком до 12 октября.