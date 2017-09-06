Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подростку за стрельбу в школе в Ивантеевке может грозить до 10 лет лишения свободы

Происшествия
6 сентября, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

По словам адвоката Павла Астахова, такое наказание может грозить школьнику уже с учетом всех смягчающих обстоятельств

Поделиться
Материал из 1 страницы
Адвокат Павел Астахов

Адвокат Павел Астахов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетнему ученику 9-го класса школы №1 подмосковной Ивантеевки, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Астахов.

Смотрите также

Росгвардия проверяет охранную организацию в связи с ЧП в школе в Ивантеевке

Дело о ЧП в школе в Ивантеевке дополнено статьей "Покушение на убийство"

Детский омбудсмен: родители сами подарили оружие стрелку из Ивантеевки

Трое учеников остаются в состоянии средней тяжести после нападения в Ивантеевке

"Вероятно, следствие располагает такими данными, видимо, при переквалификации учитывалась длительная подготовка к нападению, орудия преступления. С учетом очевидных смягчающих обстоятельств (несовершеннолетие виновного, совершение преступления впервые), он может получить вплоть до 10 лет воспитательной колонии", - сказал адвокат, отметив, что следователям предстоит доказать умысел на совершение убийства.

Кроме того, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметил, что многое зависит от комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая может признать ученика невменяемым, и суд в таком случае направит его на принудительное лечение. "Также, согласно части 3 ст. 20 УК РФ ("Возраст, с которого наступает уголовная ответственность") по итогам экспертизы может быть выявлено отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством. Таким образом, ученик во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими", - пояснил он.

"В таком случае он не подлежит уголовной ответственности и все зависит от результатов экспертизы, работы следователей и адвокатов", - резюмировал Астахов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лысаков считает актуальным вопрос изменения формата автономеров в РФ
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет
4
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
6
МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны
7
В Доминикане не эвакуируют туристов из-за приближения урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама