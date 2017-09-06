Подростку за стрельбу в школе в Ивантеевке может грозить до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатилетнему ученику 9-го класса школы №1 подмосковной Ивантеевки, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Астахов.

"Вероятно, следствие располагает такими данными, видимо, при переквалификации учитывалась длительная подготовка к нападению, орудия преступления. С учетом очевидных смягчающих обстоятельств (несовершеннолетие виновного, совершение преступления впервые), он может получить вплоть до 10 лет воспитательной колонии", - сказал адвокат, отметив, что следователям предстоит доказать умысел на совершение убийства.

Кроме того, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметил, что многое зависит от комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая может признать ученика невменяемым, и суд в таком случае направит его на принудительное лечение. "Также, согласно части 3 ст. 20 УК РФ ("Возраст, с которого наступает уголовная ответственность") по итогам экспертизы может быть выявлено отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством. Таким образом, ученик во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими", - пояснил он.

"В таком случае он не подлежит уголовной ответственности и все зависит от результатов экспертизы, работы следователей и адвокатов", - резюмировал Астахов.