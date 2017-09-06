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Источник: мероприятия в рамках КТО в Северной Осетии завершены

Происшествия
6 сентября, 20:55 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что в ходе контртеррористической операции никто из представителей гражданского населения не пострадал

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Все мероприятия в рамках контртеррористической операции (КТО) у североосетинского села Чми завершены. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В настоящее время все мероприятия в рамках КТО в районе селения Чми завершены, все задействованные подразделения выведены к местам постоянной или временной дислокации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, трое бандитов были блокированы и уничтожены в районе Суаргомского ущелья в Северной Осетии. По данным правоохранительных органов, все они были членами законспирированной ячейки приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и готовились совершить ряд преступлений, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. На месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

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