Тропический шторм "Хосе" в Атлантике набрал силу урагана первой категории

Рублев сказал, что Надаль преподал ему хороший урок в 1/4 финала US OpenСпорт 7 сентября, 1:07
Замглавы Федеральной резервной системы США подал в отставкуЭкономика и бизнес 7 сентября, 0:48
El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октябряМеждународная панорама 7 сентября, 0:41
Кисляк считает, что давление на него было частью внутриполитической борьбы в СШАПолитика 7 сентября, 0:26
Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектовПолитика 7 сентября, 0:12
Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся в восточной части Атлантического океана, в среду приобрел силу урагана. Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре достигла 120 км/ч или 33,3 м/с. Согласно шкале Саффира - Симпсона, такая скорость ветра соответствует урагану первой категории.
Ураган "Хосе" сейчас находится в 1675 километрах к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч.
По прогнозам метеорологов, к пятнице "Хосе" может резко усилиться.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября.