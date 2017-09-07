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Тропический шторм "Хосе" в Атлантике набрал силу урагана первой категории

Происшествия
7 сентября, 0:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

По прогнозам метеорологов, ураган может резко усилиться в конце недели

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся в восточной части Атлантического океана, в среду приобрел силу урагана. Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре достигла 120 км/ч или 33,3 м/с. Согласно шкале Саффира - Симпсона, такая скорость ветра соответствует урагану первой категории.

Ураган "Хосе" сейчас находится в 1675 километрах к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч.

По прогнозам метеорологов, к пятнице "Хосе" может резко усилиться.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября.

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