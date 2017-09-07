Тропический шторм "Хосе" в Атлантике набрал силу урагана первой категории

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Хосе", образовавшийся в восточной части Атлантического океана, в среду приобрел силу урагана. Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре достигла 120 км/ч или 33,3 м/с. Согласно шкале Саффира - Симпсона, такая скорость ветра соответствует урагану первой категории.

Ураган "Хосе" сейчас находится в 1675 километрах к востоку от Малых Антильских островов и перемещается в западном направлении со скоростью 26 км/ч.

По прогнозам метеорологов, к пятнице "Хосе" может резко усилиться.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября.