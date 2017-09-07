СМИ: во Франции задержан подозреваемый в совершении преднамеренного наезда на полицейского

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ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в совершении умышленного наезда на сотрудника полиции в департаменте Ивелин. Об этом сообщает телеканал BFM.
Мужчина, поиски которого велись почти сутки, задержан в четверг утром в городе Эврё (регион Нормандия, северо-запад Франции). Его личность была ранее известна французской полиции.
Инцидент произошел в среду утром в департаменте Ивелин во время проведения сотрудниками правоохранительных операции по розыску угнанной машины. Двое полицейских попытались остановить автомобиль, который находился в базе данных угнанных транспортных средств, однако водитель не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и совершил наезд на одного из них, после чего скрылся с места преступления.
В результате инцидента 22-летний полицейский получил серьезные травмы. В бессознательном состоянии он был доставлен в местную больницу. По последним данным медиков, он продолжает находиться в критическом состоянии.