СМИ: во Франции задержан подозреваемый в совершении преднамеренного наезда на полицейского

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в совершении умышленного наезда на сотрудника полиции в департаменте Ивелин. Об этом сообщает телеканал BFM.

Мужчина, поиски которого велись почти сутки, задержан в четверг утром в городе Эврё (регион Нормандия, северо-запад Франции). Его личность была ранее известна французской полиции.

Инцидент произошел в среду утром в департаменте Ивелин во время проведения сотрудниками правоохранительных операции по розыску угнанной машины. Двое полицейских попытались остановить автомобиль, который находился в базе данных угнанных транспортных средств, однако водитель не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и совершил наезд на одного из них, после чего скрылся с места преступления.

В результате инцидента 22-летний полицейский получил серьезные травмы. В бессознательном состоянии он был доставлен в местную больницу. По последним данным медиков, он продолжает находиться в критическом состоянии.