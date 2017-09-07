Росимущество не возражало против покупки "Роснефтью" "Башнефти"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Росимущество после исследования законодательства не обнаружило препятствий для покупки "Роснефтью" компании "Башнефть" и доложило об этом занимавшему на тот момент должность министра экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом в Замоскворецком суде Москвы по делу Улюкаева сообщил свидетель обвинения - начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров.

"В Росимущество поступило распоряжение вице-премьера Аркадия Дворковича о необходимости изучить вопрос о законности покупки компании "Башнефть" "Роснефтью". Этот вопрос был изучен, и ограничений на участие в покупке "Башнефти" компанией, косвенно контролируемой государством, не было обнаружено", - рассказал Столяров.

Свидетель пояснил, что государство контролирует "Роснефть" косвенно, и о позиции Росимущества было доложено правительству. В то же время, Столяров сообщил суду, что ему известно об отрицательном отзыве Улюкаева на совершение сделки.

Столяров - четвертый свидетель обвинения на процессе по делу Улюкаева. Ранее были допрошены ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина, директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.