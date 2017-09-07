ВС Татарстана оставил под административным арестом координатора штаба Навального в Казани

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана подтвердил административный арест на 10 суток координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, которая была арестована за повторное нарушение порядка организации или проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Суд предыдущей инстанции вынес решение об административном аресте Дмитриевой на 10 суток 4 сентября этого года. Она подала апелляционную жалобу на это решение, но Верховный суд ее не поддержал, оставив в силе решение предыдущей инстанции", - уточнили в пресс-службе.

Дмитриева была задержана 23 августа. В тот же день Вахитовский районный суд Казани назначил ей административный арест на 10 суток. Дмитриева была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП РФ.