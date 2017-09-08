Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пять человек доставлены в больницу в результате обрушения на торговые ряды стены бывшего кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе ребенок. Пятеро из них госпитализированы в Центральную районную больницу Балашихи", - сказал собеседник агентства. Еще двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

ЧП произошло на улице Фадеева. Общая площадь обрушения составила почти 50 кв. метров. В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области подтвердили факт обрушения. "В 11:15 мск от очевидца поступило сообщение об обрушении стены здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева, д. 2, в Балашихе", - сказал собеседник агентства. По его словам, торговые ряды расположены в самом здании бывшего кинотеатра.

Данных о погибших нет. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.