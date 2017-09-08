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Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован

Происшествия
8 сентября, 13:30 UTC+3

Отмечается, что погибших и пострадавших нет

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Андреева/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в здании Эрмитажа в Петербурге, который вспыхнул в подвале здания на площади 7 квадратных метров, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении МЧС.

"Пожар в подвале на площади 7 кв. метров. В 12:40 мск ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 20 человек", - сказали в управлении, отметив, что предназначение помещения уточняется.

Ранее в пресс-службе музея ТАСС сообщили, что в здании Эрмитажа произошло задымление, не уточнив, есть ли угроза экспонатам. На место выехали 15 пожарных расчетов.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В его состав входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно- хранительский центр "Старая Деревня".

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